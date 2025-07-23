Экологи назвали сроки очищения пляжей Анапы от мазута
К следующему сезону весь мазут со дна Черного моря может выброситься на берег, потребуются специальные работы, сказал НСН Георгий Каваносян.
Если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему затонувших танкеров будут выполнены грамотно, то курортный сезон в Анапе и Керчи все-таки может состояться в следующем году, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян.
Нефтепродукты из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжают поступать в Черное море, заявила ранее представитель Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края. Она добавила, что судно затонуло целиком. На нем находилось восемь танков с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны.
Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года. По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Каваносян отметил, что из-за снятия большого количества песка с пляжей увеличивается береговая эрозия.
«Я надеюсь, что мы поставим точку в этой проблеме до зимних штормов 2026-2027 годов. Я переживаю за зимние штормы, которые начнутся в декабре, так как до сих пор нет защитных сооружений для берегов. Кроме того, из-за того, что мы сняли большое количество песка (больше 250 тысяч тонн), увеличивается береговая эрозия. Вполне возможно, что за эти зимние штормы в декабре-январе большое количество песка просто уйдет в море. В таком случае пляжи Анапы пострадают еще сильнее. Время еще есть, надеюсь, все сделается», - сказал собеседник НСН.
Эколог предположил, что большая часть мазута со дна моря выбросится на берег уже к следующему сезону.
«Выбросы мазута наблюдаются и сейчас. Будут выбросы и в зимние штормы. То есть тот мазут, который находится на глубинах, где вода не прогревается до 25 градусов, может все равно вместе со штормом подняться, попасть в волноприбойную зону и все равно выброситься на берег. Я думаю, что к следующему сезону большая часть того мазута, который находится на дне, все-таки окажется уже на берегу», - отметил Каваносян.
По его словам, существуют риски повторения страшного экологического сценария 2024 года.
«В следующий сезон в Анапе и Керчи мы можем входить только если все сложные водолазные работы по откачке мазута и подъему этих танкеров будут выполнены грамотно. Если же в процессе откачки мазута или подъема судов произойдет большая утечка, то возможно повторение сценария 2024 года. Напомним, на дне находятся еще тысячи тонн мазута», - заключил эколог.
Ранее Каваносян заявил НСН, что затонувшие танкеры, из которых подтекает мазут, пока полностью не изолированы, так как их части лежат на серьезной глубине.
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