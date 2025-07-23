Природный пожар в Крыму угрожает двум населенным пунктам

По данным ведомства в Феодосии вблизи поселков Солнечное и Виноградное на площади пять гектаров горит сухая растительность. Пламя разносит ветер, его порвывы достигают 12 м/с.

«Тушат пожар более 170 специалистов и свыше 30 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка, в готовности вертолёт Ми-8», - говорится в сообщении.

Ранее власти Крыма продлили ограничения на посещение лесов в целях предотвращения лесных пожаров, сообщает RT.