Путину рассказали о работе закона о штрафах за поиск экстремистской информации
Чтобы привлечь гражданина к ответственности в рамках закона о штрафах за поиск экстремистской информации правоохранителям потребуется доказать наличие умысла. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
На совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства министр отметил, что в ходе многочисленных дискуссий неоднократно высказывалось мнение о том, что гражданам придётся учить весь список Минюста, в который внесены 5,5 тысяч экстремистских материалов, чтобы никогда их не открывать.
«В этом смысле никаких рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал, что этот материал экстремистский, то никакой ответственности применяться не будет», - указал он.
Шадаев добавил, что подобную информацию ищут «приверженцы соответствующих идеологий».
Ранее глава Минцифры заявил, что Роскомнадзор заблокировал в России 56 тысяч интернет-страниц, содержащих экстремистские материалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru