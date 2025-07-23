Затонувшие танкеры, из которых подтекает мазут, пока полностью не изолированы, так как их части лежат на серьезной глубине, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян

Нефтепродукты из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжают поступать в Черное море, заявила ранее представитель Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края. Она добавила, что судно затонуло целиком. На нем находилось восемь танков с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны.