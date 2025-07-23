Откачать мазут из танкеров в Черном море смогут только в следующем году
Из затонувших в Черном море танкеров до сих пор вытекает мазут, однако полностью изолировать их не получается, сказал НСН Георгий Каваносян.
Затонувшие танкеры, из которых подтекает мазут, пока полностью не изолированы, так как их части лежат на серьезной глубине, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян
Нефтепродукты из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжают поступать в Черное море, заявила ранее представитель Росприроднадзора в ходе судебного заседания, которое проходит в Арбитражном суде Краснодарского края. Она добавила, что судно затонуло целиком. На нем находилось восемь танков с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны.
Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года. По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Каваносян объяснил, почему до сих не удалось изолировать затонувшие танкеры, из которых периодически вытекают нефтепродукты.
«Затонувшие танкеры пока полностью не изолированы, так как части танкеров находятся на разной глубине. К примеру, корма 21-го, которую уже подняли, была на небольшой глубине, а носовая ежит на достаточно серьезной глубине, как и корма и носовая часть 239-го. Глубины в 20 метров – это уже сложные водолазные работы. Мы только готовимся, чтобы в 2026 году провести необходимые манипуляции – построить саркофаги, откачать мазут и поднять эти части танкеров», - сказал собеседник НСН.
По его словам, затонувшие танкеры продолжают течь.
«Ученые сообщества сходятся на том, что они периодически текут. По результатам дистанционного зондирования (на радиолокационных снимках) в местах, где затонули танкеры, мы видим блики, которые похожи на утечки. Подтвердить мы это не можем, потому что для этого нужно находиться непосредственно на месте инцидента», - указал эколог.
Ранее Каваносян заявил НСН, что в работе волонтеров на первом месте всегда должна стоять безопасность - волонтерами должны становится только совершеннолетние, обученные и застрахованные люди, также необходимо создать специальные учебные центры для волонтеров.
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