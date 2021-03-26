Московские геи добились от ООН признания Крыма российским
Во всяком случае, так считают истцы, которые получили ответ от международной организации на свою жалобу по поводу запрета на проведение гей-парадов в Крыму.
Комитет ООН по правам человека признал неправомерными запреты гей-парадов в Крыму в 2014 году по иску «Алексеев против России», который ранее направил в Женеву активист ЛГБТ-движения и глава Московского гей-прайда Николай Алексеев. Текст соответствующего решения оказался в распоряжении Telegram-канала «Радиоточка НСН».
Гей-активисты подали заявку на проведение своей акции в Симферополе в апреле 2014 года – сразу после присоединения полуострова к России. Однако местные власти им отказали на основании действующего в РФ закона о запрете гей-пропаганды. Алексеев пытался оспорить запрет во всех инстанциях, включая Верховный суд Крыма и Верховный суд России, но это не принесло результата.
После этого он обратился в Комитет ООН по правам человека. 25 марта 2021 года там вынесли решение по этому делу, признав нарушение Россией права на свободу собраний в дискриминационном русле по признаку сексуальной ориентации.
Примечательно, что инстанция ООН фактически признала Россию правомерным ответчиком по жалобе Алексеева, сославшись на то, что Москва является участницей факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. В ООН посчитали, что Россия, таким образом, обязалась обеспечивать эти права и для жителей Крыма, который международное сообщество российским не признаёт. Николай Алексеев заявил «Радиоточке НСН», что это, по сути, равнозначно признанию российской юрисдикции над Крымом.
В результате Комитет ООН по правам человека потребовал от России возместить полный ущерб лицам, права которых нарушил отказ проводит гей-парад в Крыму, «включая адекватную компенсацию».
«В этой связи Комитет вновь заявляет, что в соответствии со своими обязательствами государству-участнику следует пересмотреть его законодательство с целью обеспечить осуществление прав в полной мере. Комитет хотел бы получить от государства-участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение соображений Комитета», - приводит «Радиоточка НСН» текст решения.
Ранее ЛГБТ-активисты на пресс-конференции НСН раскритиковали нормы закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и требование ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений». Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, предложил отправлять ЛГБТ-активистов на каторгу.
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