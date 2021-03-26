Московские геи добились от ООН признания Крыма российским

Комитет ООН по правам человека признал неправомерными запреты гей-парадов в Крыму в 2014 году по иску «Алексеев против России», который ранее направил в Женеву активист ЛГБТ-движения и глава Московского гей-прайда Николай Алексеев. Текст соответствующего решения оказался в распоряжении Telegram-канала «Радиоточка НСН».

Гей-активисты подали заявку на проведение своей акции в Симферополе в апреле 2014 года – сразу после присоединения полуострова к России. Однако местные власти им отказали на основании действующего в РФ закона о запрете гей-пропаганды. Алексеев пытался оспорить запрет во всех инстанциях, включая Верховный суд Крыма и Верховный суд России, но это не принесло результата.

После этого он обратился в Комитет ООН по правам человека. 25 марта 2021 года там вынесли решение по этому делу, признав нарушение Россией права на свободу собраний в дискриминационном русле по признаку сексуальной ориентации.

Примечательно, что инстанция ООН фактически признала Россию правомерным ответчиком по жалобе Алексеева, сославшись на то, что Москва является участницей факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. В ООН посчитали, что Россия, таким образом, обязалась обеспечивать эти права и для жителей Крыма, который международное сообщество российским не признаёт. Николай Алексеев заявил «Радиоточке НСН», что это, по сути, равнозначно признанию российской юрисдикции над Крымом.