Автоюрист дал советы россиянам после ограбления вдовы Градского

Не стоит также распространяться о своих накоплениях, которые лежат в квартире или в загородном доме, а в машине ценное лучше класть в багажник, заявил Сергей Радько.

Ценные вещи лучше вообще не брать с собой в салон автомобиля во избежание автомошенничества, но если в этом есть необходимость, то следует класть их в багажник, заявил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, выкрасть вещи из багажника намного труднее.

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Ранее злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко на 255 км ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили 100 млн рублей и заставили женщину довезти их до Апрелевки. Преступники пересели на белый мерседес и скрылись.

«Здесь ситуация очень сложная. Часто бывает, что ДТП происходит на узких дорогах, в глухих местах, где нет цивилизации, нет ГАИ. От такой ситуации никто не застрахован. Это может быть как обычное ДТП, так и мошенники и разбойники. Прежде всего, не стоит хранить дома такие большие суммы, а если уж хранить, то об этом нужно как можно меньше распространяться. Совершенно очевидно, что это нападение было абсолютно запланированным, они знали, что у нее есть эти деньги. Они знали, что именно в это время и в это место она поедет на своем автомобиле. Как-то информация ими получалась, и, возможно, это был близкий круг. Поэтому ни в коем случае нельзя рассказывать, что у вас какая-то сумма хранится дома или на даче. Если происходит такое ДТП, нужно сразу же вызывать полицию. Хотя, с другой стороны, реальные мошенники и бандиты этого сделать не дадут», - сказал Радько.

Автоюрист также рассказал о наиболее распространенных случаях автомошенничества и призвал граждан по максимуму соблюдать меры предосторожности.

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«Самое ценное, все-таки, лучше иметь при себе. Те же документы на автомобиль, паспорт или кошелек всегда можно положить в куртку или пальто. К тому же, далеко не у всех сейчас с собой есть наличные, потому что все пользуются банковскими картами. Если это седан, то гораздо целесообразнее поместить ценные вещи в багажник, потому что салон теперь можно открыть относительно незаметно. Этот бизнес давно процветает. Например, обычные негодяи частенько привязывают к машине какой-то предмет, издающий звук. Когда водитель выходит и разбирается, они похищают с переднего сидения сумочку. Или прокалывают колесо, а пока водитель занимается заменой, не закрыв двери, пропадает какое-то имущество. Нужно либо в салоне его не хранить и класть в багажник, либо выходя из машины всегда закрывать двери. Если позволяет система, нужно настроить так, чтобы при открытии водительской двери остальные двери оставались заблокированными. Лучше, конечно, вещей вообще не иметь в салоне никаких», - подчеркнул Радько.

После инцидента с нападением на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Следователи также выяснили, что «Мерседес», на котором злоумышленники скрылись после ограбления, принадлежит 42-летнему жителю поселка Брусянский Тульской области.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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