Автоюрист дал советы россиянам после ограбления вдовы Градского

Ранее злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко на 255 км ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили 100 млн рублей и заставили женщину довезти их до Апрелевки. Преступники пересели на белый мерседес и скрылись.

«Здесь ситуация очень сложная. Часто бывает, что ДТП происходит на узких дорогах, в глухих местах, где нет цивилизации, нет ГАИ. От такой ситуации никто не застрахован. Это может быть как обычное ДТП, так и мошенники и разбойники. Прежде всего, не стоит хранить дома такие большие суммы, а если уж хранить, то об этом нужно как можно меньше распространяться. Совершенно очевидно, что это нападение было абсолютно запланированным, они знали, что у нее есть эти деньги. Они знали, что именно в это время и в это место она поедет на своем автомобиле. Как-то информация ими получалась, и, возможно, это был близкий круг. Поэтому ни в коем случае нельзя рассказывать, что у вас какая-то сумма хранится дома или на даче. Если происходит такое ДТП, нужно сразу же вызывать полицию. Хотя, с другой стороны, реальные мошенники и бандиты этого сделать не дадут», - сказал Радько.

Автоюрист также рассказал о наиболее распространенных случаях автомошенничества и призвал граждан по максимуму соблюдать меры предосторожности.