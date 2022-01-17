Автоюрист дал советы россиянам после ограбления вдовы Градского
Не стоит также распространяться о своих накоплениях, которые лежат в квартире или в загородном доме, а в машине ценное лучше класть в багажник, заявил Сергей Радько.
Ценные вещи лучше вообще не брать с собой в салон автомобиля во избежание автомошенничества, но если в этом есть необходимость, то следует класть их в багажник, заявил автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, выкрасть вещи из багажника намного труднее.
Ранее злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко на 255 км ЦКАД. Неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили 100 млн рублей и заставили женщину довезти их до Апрелевки. Преступники пересели на белый мерседес и скрылись.
«Здесь ситуация очень сложная. Часто бывает, что ДТП происходит на узких дорогах, в глухих местах, где нет цивилизации, нет ГАИ. От такой ситуации никто не застрахован. Это может быть как обычное ДТП, так и мошенники и разбойники. Прежде всего, не стоит хранить дома такие большие суммы, а если уж хранить, то об этом нужно как можно меньше распространяться. Совершенно очевидно, что это нападение было абсолютно запланированным, они знали, что у нее есть эти деньги. Они знали, что именно в это время и в это место она поедет на своем автомобиле. Как-то информация ими получалась, и, возможно, это был близкий круг. Поэтому ни в коем случае нельзя рассказывать, что у вас какая-то сумма хранится дома или на даче. Если происходит такое ДТП, нужно сразу же вызывать полицию. Хотя, с другой стороны, реальные мошенники и бандиты этого сделать не дадут», - сказал Радько.
Автоюрист также рассказал о наиболее распространенных случаях автомошенничества и призвал граждан по максимуму соблюдать меры предосторожности.
«Самое ценное, все-таки, лучше иметь при себе. Те же документы на автомобиль, паспорт или кошелек всегда можно положить в куртку или пальто. К тому же, далеко не у всех сейчас с собой есть наличные, потому что все пользуются банковскими картами. Если это седан, то гораздо целесообразнее поместить ценные вещи в багажник, потому что салон теперь можно открыть относительно незаметно. Этот бизнес давно процветает. Например, обычные негодяи частенько привязывают к машине какой-то предмет, издающий звук. Когда водитель выходит и разбирается, они похищают с переднего сидения сумочку. Или прокалывают колесо, а пока водитель занимается заменой, не закрыв двери, пропадает какое-то имущество. Нужно либо в салоне его не хранить и класть в багажник, либо выходя из машины всегда закрывать двери. Если позволяет система, нужно настроить так, чтобы при открытии водительской двери остальные двери оставались заблокированными. Лучше, конечно, вещей вообще не иметь в салоне никаких», - подчеркнул Радько.
После инцидента с нападением на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко было заведено уголовное дело по статье «Разбой». Следователи также выяснили, что «Мерседес», на котором злоумышленники скрылись после ограбления, принадлежит 42-летнему жителю поселка Брусянский Тульской области.
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