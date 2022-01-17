Грабители забрали у вдовы Градского 100 млн рублей

Злоумышленники напали на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, похитив у нее 100 млн руб., сообщает «РЕН ТВ».

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Преступники были вооружены. Разбойное нападение произошло на 255 км ЦКАД. Там неизвестный за рулём Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный посёлок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили у нее 100 млн руб. После этого неизвестные заставили женщину довезти их до Апрелевки.

Коташенко обратилась в правоохранительные органы спустя несколько часов.

Напомним, граждане России назвали музыкантом года Александра Градского, который скончался в конце ноября в возрасте 72 лет. Такая оценка получена в ходе инициативного социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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ФОТО: gradskyhall.ru
ТЕГИ:Ограбление
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