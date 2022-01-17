Грабители оставили вдове Градского 50 тысяч рублей

В доме ограбленной вдовы Александра Градского Марины Коташенко оперативники обнаружили 50 тысяч рублей. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой источники.

По их данным, пока не известно, оставили преступники эти деньги специально или не забрали по случайности.

Также следователи выяснили, что мерседес, на котором злоумышленники скрылись после ограбления, принадлежит 42-летнему жителю поселка Брусянский Тульской области. Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к преступлению.