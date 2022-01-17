Грабители оставили вдове Градского 50 тысяч рублей

В доме ограбленной вдовы Александра Градского Марины Коташенко оперативники обнаружили 50 тысяч рублей. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой источники.

По их данным, пока не известно, оставили преступники эти деньги специально или не забрали по случайности.

Также следователи выяснили, что мерседес, на котором злоумышленники скрылись после ограбления, принадлежит 42-летнему жителю поселка Брусянский Тульской области. Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к преступлению.

Грабители забрали у вдовы Градского 100 млн рублей

О том, что у жены Александра Градского, умершего в конце ноября на 73-м году жизни, украли 100 миллионов рублей, стало известно минувшей ночью. Как сообщили в правоохранительных органах, в Наро-Фоминском городском округе неизвестные спровоцировали ДТП, затем угрожая женщине предметом, похожим на оружие, заставили отправиться в ее особняк, где похитили 100 миллионов рублей. Затем Коташенко довезла их до станции Апрелевка, там преступники пересели на белый мерседес и скрылись.

Личности злоумышленников устанавливаются. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

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Фото: instagram.com/aborgradsky
ТЕГИ:МоскваОграбление
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