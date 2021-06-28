В Москве за мошенничество арестованы три офицера ФСБ

Там сообщили о заключении под стражу Юрия Кравченко, Артёма Сохина и Сергея Романова. Они арестованы на два месяца.

Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов — один из офицеров подразделения.

Сотрудники Управления авиации ФСБ проходят по делу о хищении 63 млн 499 тыс. 600 руб. Речь идёт о контрактах между УА ФСБ и компанией «АсСтрой» на поставку техники и оборудования воинским частям, пишет «Коммерсант».

Напомним, рейтинг самых коррумпированных чиновников 2020 года возглавили сотрудники правоохранительных органов.

Известно, из 10 879 должностных лиц, замешанных в коррупции, подобные преступления совершили 17,4 % представителей правоохранительных органов (1 897).

