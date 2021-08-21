Почти треть россиян выбирают автомобиль по дизайну

Согласно опросу, 29% респондентов обращают внимание на дизайн при выборе нового автомобиля. Столько же – на качество основных узлов и агрегатов машины. По состоянию кузова ориентируются 25% автовладельцев. Пробег имеет большое значение при выборе автомобиля для 18% участников опроса.

Еще 16% отмечают среди значимых факторов выбора практичность и вместительность транспортного средства (ТС). Для 14% пользователей важна надежность автомобиля, для 13% - мощность двигателя, для 10% — тип привода.

В общей сложности 25% опрошенных отметили, что принимают решение о покупке автомобиля, исходя из его рентабельности, в том числе трат на ремонт. При этом бренд автомобиля практически не важен покупателям — этот критерий учитывают 3% опрошенных.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что автомобили Lada пользуются спросом у россиян, так как это лучшее соотношение цены и качества на рынке, а повышение цен связано с ценовой политикой ближайших конкурентов компании.

«Автомобили Lada уже давно не самые дешевые автомобили, цена на новый модельный ряд уже перевалила за миллион. Люди покупают, потому что автомобили интересные – и дизайн хороший, и техническая начинка, и качество. Я считаю, что наша марка ничем не хуже, чем те, которые произведены за рубежом, потому что по всем параметрам в бюджетном классе Lada делает одно из лучших предложений», - отметил Моржаретто.

