Ушаков: Европейцы отказываются от всех контактов

Европейцы отказываются от всех контактов с Москвой. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин: Европа сама вывела себя из украинского урегулирования

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о готовности продолжить диалог при наличие такого желания у европейских лидеров.

«С нашей стороны негативного отношения к продолжению контактов нет», - заключил помощник главы государства.

Ранее Ушаков заявил, что успехи российской армии могут повлиять на позицию Евросоюза по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаЕвропаМоскваЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры