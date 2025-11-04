Совфед: Ребенок может начать использовать смартфон с 12 лет
В России дети могут начать использовать смартфон с 12–14 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Совета Федерации Артема Шейкина.
По его словам, в случае, если родители с раннего возраста приучали ребенка к цифровой культуре, он может начать пользоваться устройством раньше. Парламентарий указал, что в мире, где технологии становятся неотъемлемым аспектом повседневной жизни, полностью изолировать детей от гаджетов нельзя. При этом необходимо найти баланс, чтобы ребенок не оказался в «цифровой тени сверстников», но и не получил проблем от отсутствия ограничений.
Шейкин посоветовал сначала ограниченные функции связи и общения, затем — постепенное расширение возможностей по мере взросления ребенка.
Зачастую причина ментальных заболеваний, в том числе синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), кроется в зависимости детей от гаджетов. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец.
