По его мнению, этому также поспособствуют противоречивые заявления украинского лидера Владимира Зеленского, который утверждает, что ВСУ «якобы там воюют в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками».

«Я думаю, что всё-таки сейчас разум восторжествует», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

