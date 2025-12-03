Ушаков: Успехи армии России могут повлиять на позицию ЕС по Украине
Успехи российской армии в зоне проведения СВО могут повлиять на позицию Евросоюза (ЕС) по конфликту на Украине. Как пишет RT, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его мнению, этому также поспособствуют противоречивые заявления украинского лидера Владимира Зеленского, который утверждает, что ВСУ «якобы там воюют в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками».
«Я думаю, что всё-таки сейчас разум восторжествует», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
