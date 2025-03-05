Россиянам рассказали, как отвлечь детей от смартфонов

По мнению психологов, отвлечь подростков от смартфонов можно с помощью живого общения, например, пикником в парке, прогулкой с друзьями, домашними делами с родными.

Также забыть про гаджеты могут помочь и физические нагрузки, в том числе катание на велосипеде, танцы или командные игры, так как физическая нагрузка снижает риск депрессии.

Не следует забывать про книги, бумажные журналы и настольные энциклопедии, которые не только помогут расширить кругозор, но и помогут лучше запоминать информации и развить воображение. Также на помощь можно призвать творчество - рисование, музыка, письмо, рукоделие.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка получила ожоги в результате воспламенения смартфона, который находился в заднем кармане её брюк, сообщает Ura.ru.

