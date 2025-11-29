В России могут запретить игру Roblox

Роскомнадзор сообщил, что с 2019 года неоднократно требовал от администрации платформы Roblox ограничить доступ к запрещенному контенту. Соответствующие уведомления направлялись на основании статей 15.1 и 15.3 Федерального закона №149‑ФЗ — по решениям уполномоченных органов.

Проверки показали: площадка не обеспечивает должной защиты детей от противоправных материалов. На платформе массово распространяются видео и тексты, способные нанести вред психике несовершеннолетних и подтолкнуть их к противоправным действиям.

В Киберполиции РФ ранее сообщали, что Roblox превратилась в площадку для преступников — в частности, для педофилов и мошенников, которые пользуются тем, что сервис популярен у детей. Статистика за последние три месяца тревожна: половина всех зафиксированных нарушений связана с домогательствами в отношении несовершеннолетних.

Ранее Roblox обошла Steam и установила новый мировой рекорд по онлайну, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
ТЕГИ:РоскомнадзорКомпьютерные Игры

