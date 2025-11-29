В России могут запретить игру Roblox
Роскомнадзор сообщил, что с 2019 года неоднократно требовал от администрации платформы Roblox ограничить доступ к запрещенному контенту. Соответствующие уведомления направлялись на основании статей 15.1 и 15.3 Федерального закона №149‑ФЗ — по решениям уполномоченных органов.
Проверки показали: площадка не обеспечивает должной защиты детей от противоправных материалов. На платформе массово распространяются видео и тексты, способные нанести вред психике несовершеннолетних и подтолкнуть их к противоправным действиям.
В Киберполиции РФ ранее сообщали, что Roblox превратилась в площадку для преступников — в частности, для педофилов и мошенников, которые пользуются тем, что сервис популярен у детей. Статистика за последние три месяца тревожна: половина всех зафиксированных нарушений связана с домогательствами в отношении несовершеннолетних.
Ранее Roblox обошла Steam и установила новый мировой рекорд по онлайну, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Люк Бессон пообщается с российскими зрителями после спецпоказа «Пятого элемента»
- В России могут запретить игру Roblox
- Технари на вес золота: В игровой индустрии бьют тревогу из‑за нехватки специалистов
- СМИ: Валерий Меладзе зарабатывает миллионы на концертах в Молдавии
- Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
- Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму
- Психотерапевт не увидел гиперопеки в спонсировании «сыночек-корзиночек» матерями
- Казахстан перенаправит экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК
- Трамп призвал считать небо над Венесуэлой и вокруг нее закрытым
- В расширении коридора по ОСАГО усмотрели «бизнес-схему» страховщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru