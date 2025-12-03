ВЦИОМ: Большинство россиян не верят управляющие миром тайные организации

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. В существование тайных организаций верят 40% из них. Тех же, кто считает, что таких скрытых сил не существует, несколько больше - 46%. Ещё 14% респондентов затруднились с ответом.

Исследователи отметили, что среди рожденных с 1948 по 1967 год, существование подобных организаций признают 50% опрошенных, а среди рожденных после 1992 года — только 26%.

Ранее исследование ВЦИОМ выявило, что уровень стресса у россиян за три года подскочил с 26% до 37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

