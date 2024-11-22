«Мошенники и фейковые скидки»: Россиянам рассказали об уловках в «черную пятницу»

Во-вторых, злоумышленники начинают активно присылать акции и скидки, просят пройти по ссылке, чтобы забронировать какой-то товар по очень выгодной цене. Итог тот же: ни денег, ни товаров. Зачастую подобные сообщения приходят на почту, массовая рассылка.

В-третьих, находчивые мошенники просто размещают объявления о значительных скидках в мессенджерах, в различных чатах. В таком случае переход по ссылке может грозить вредоносным приложением, которое украдет все данные пользователя.

По данным аналитиков, к концу ноября активность мошенников выросла на 30%.

ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ

Тренировочный распродажный забег произошел в красивую дату 11 ноября. В этот день магазины традиционно предлагают большие скидки тем, кто не может дождаться конца месяца.

По данным экспертов, цены 11 ноября и в «черную пятницу» практически не отличаются. Просто в акции «11.11» участвуют не все компании.

В этом году около половины участников распродажи 11 ноября предлагали россиянам фальшивые скидки, признались представители торговых площадок.



Так, «алгоритм честных цен» на «Авито» не допустил к участию в акции четыре из девяти миллионов объявлений из-за мнимых скидок. Уточняется, что среди продавцов распространена тактика повышения цен за месяц до распродажи, чтобы в дальнейшем вновь снизить их до медианного уровня.

Рост подобных махинации заметили и на Wildberries, рассказали в пресс-службе компании.

Как заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, нечестная практика формирования скидки присутствует примерно в половине предложений крупных онлайн-площадок.

Продавцы традиционно повышают стоимость товаров перед «черной пятницей», чтобы затем представить реальную цену, как скидку, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, нередко со скидкой стремятся продать товары с истекающим сроком годности или вовсе просроченную продукцию. При этом до 70% стоимости могут скинуть на сезонные или неликвидные товары, в то время, как дисконт на одежду и обувь скорее составит от 30% до 40%.