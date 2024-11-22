«Мошенники и фейковые скидки»: Россиянам рассказали об уловках в «черную пятницу»
В период скидок активность мошенников возрастает на 30%, а продавцы будут стараться продать в «черную пятницу» самый плохой товар. Эксперты советуют покупать электронику, но за ценами следить заранее.
На пороге одна из самых ожидаемых распродаж года. «Черная пятница» в этом году выпадает на 29 ноября, но многие продавцы уже предлагают неплохие скидки.
При этом эксперты предупреждают, что скидочный ноябрь больше выгоден именно магазинам, которые в этот период делают огромную кассу, а вот обычные граждане рискуют потратить лишнее и повестись на «фейковые» акции.
ЧЕРНАЯ МЕТКА
Накануне пика распродаж оживляются и мошенники, которые планируют взять часть прибыли магазинов себе, сыграв на эйфории покупателей. Так аналитики ВТБ представили три главных схемы мошенничества в «черную пятницу».
Во-первых, мошенники уже начали создавать поддельные сайты популярных магазинов, которые очень сложно отличить от настоящих. В погоне за большими скидками покупатели охотно и довольно быстро вводят данные своих карт, а в итоге могут оказаться и без покупок, и без денег, пишет РБК.
Во-вторых, злоумышленники начинают активно присылать акции и скидки, просят пройти по ссылке, чтобы забронировать какой-то товар по очень выгодной цене. Итог тот же: ни денег, ни товаров. Зачастую подобные сообщения приходят на почту, массовая рассылка.
В-третьих, находчивые мошенники просто размещают объявления о значительных скидках в мессенджерах, в различных чатах. В таком случае переход по ссылке может грозить вредоносным приложением, которое украдет все данные пользователя.
По данным аналитиков, к концу ноября активность мошенников выросла на 30%.
ФАЛЬШИВЫЕ СКИДКИ
Тренировочный распродажный забег произошел в красивую дату 11 ноября. В этот день магазины традиционно предлагают большие скидки тем, кто не может дождаться конца месяца.
По данным экспертов, цены 11 ноября и в «черную пятницу» практически не отличаются. Просто в акции «11.11» участвуют не все компании.
В этом году около половины участников распродажи 11 ноября предлагали россиянам фальшивые скидки, признались представители торговых площадок.
Так, «алгоритм честных цен» на «Авито» не допустил к участию в акции четыре из девяти миллионов объявлений из-за мнимых скидок. Уточняется, что среди продавцов распространена тактика повышения цен за месяц до распродажи, чтобы в дальнейшем вновь снизить их до медианного уровня.
Рост подобных махинации заметили и на Wildberries, рассказали в пресс-службе компании.
Как заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, нечестная практика формирования скидки присутствует примерно в половине предложений крупных онлайн-площадок.
Продавцы традиционно повышают стоимость товаров перед «черной пятницей», чтобы затем представить реальную цену, как скидку, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
По ее словам, нередко со скидкой стремятся продать товары с истекающим сроком годности или вовсе просроченную продукцию. При этом до 70% стоимости могут скинуть на сезонные или неликвидные товары, в то время, как дисконт на одежду и обувь скорее составит от 30% до 40%.
Она также добавила, что в магазинах, расположенных в торговых центрах, часто стремятся создать неразбериху, расположив товары без скидки рядом со скидочными. В этом случае узнать реальную стоимость можно только на кассе во время оплаты. На такую хитрость идут многие магазины одежды.
А на маркетплейсах акция «черная пятница» устраивается 365 дней в году. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что в связи с этим старый совет потребителям от организации – воздержаться от покупок в ноябре – уже не работает. По его словам, чтобы уберечь свой кошелек от неразумных трат, нужен трезвый подход и сравнение цен.
«Мнимые распродажи опаснее всего для кошелька, потому что люди покупают то, что им не нужно. Продавцы не скрывают, что создают эти акции, чтобы продать залежалый товар. Но сейчас получается, что скидки происходят круглый год, мы всегда что-то покупаем», - отметил он.
ПОКУПАЕМ ГАДЖЕТЫ
Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17% за год, следует из опроса SuperJob. В этот период скидок каждый десятый россиянин планирует совершить покупки.
В этом году средняя сумма, которую россияне готовы потратить в этот день, составила примерно 20 тысяч рублей. При этом 71% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу», так как не уверены в честном снижении цен.
В период скидок можно выделить три основные «портрета» продавцов, рассказал исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Первый портрет – это те, которые повышают цены в середине октября, а потом, в дни распродаж, имеют возможность сделать скидку, получается фейковая скидка. Вторая группа – это те, кто реально делает скидки и это выгодно для потребителя. Третья группа – это те, которые не обращают внимания на распродажи и там ценообразование в это время не меняется», - отметил он.
Поэтому лучшей стратегией будет заранее отслеживать цену желаемого товара.
Электроника традиционно пользуется популярностью в дни скидок, россияне покупают телевизоры и телефоны не только себе, но и в подарок накануне новогодних праздников.
Самым популярным подарком на Новый год в этом году вновь стала электроника, подсчитали аналитики сервиса «Отелло». Так, 40% россиян признались, что планируют дарить электронику, 39% - косметику и парфюмерию, сертификаты выбрали 36% россиян.
Эксперты предупреждают о скором росте цен на гаджеты, поэтому в этом случае скидками на «черную пятницу» все-таки лучше воспользоваться.
Цены на гаджеты в России начнут расти уже во второй половине января, только рост в 15-20% позволит сбалансировать спрос и предложение, этого добивается Центробанк, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Цены вырастут на все – смартфоны, ноутбуки и так далее. Но это не очень линейная история, она будет происходить постепенно в зависимости от самих товаров и других параметров. Что-то подорожает во второй половине января, что-то – в марте-апреле, что-то – летом. Это зависит от категории товара, от количества товара на складах. Что-то будет дорожать на 1% каждый месяц, что будет незаметным. Это будет ползучий рост цен», - предупредил он.
Смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала года, сообщили в «Марвел-Дистрибуции». Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Хакеры RaHDit опубликовали данные об украинцах с ВИЧ, которых могут мобилизовать
- СМИ: Apple готовит масштабное обновление Siri
- Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя
- Основы российской государственности планируют изучать в детских садах
- Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра
- Экономист Балынин: У 69,5% россиян высокие доходы
- Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
- СМИ: ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi
- Рейс Москва-Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана
- В Красноярском крае выросло число госпитализированных с отравлением школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru