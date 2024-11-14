365 «черных пятниц» в год: Россиян предупредили о фейковых скидках
Председатель Союза потребителей Алексей Койтов рассказал НСН, что покупателям стоит быть начеку из-за того, что маркетплейсы устраивают распродажи не только в "черную пятницу", но круглый год. Часто дисконт становится ложным.
Сегодня на маркетплейсах акция «Черная пятница» устраивается 365 дней в году. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что в связи с этим старый совет потребителям от организации – воздержаться от покупок в ноябре - уже не работает. По его словам, чтобы уберечь свой кошелек от неразумных трат, нужен трезвый подход и сравнение цен.
Ранее «Известия» сообщили, что около половины участников распродаж, в том числе и мероприятия «11.11», стартовавшего на этой неделе, предлагают покупателям фальшивые скидки. Компании-продавцы накануне распродажи намеренно завышали цены, а затем объявляли о скидках. О таких махинациях сообщили, в частности, в «Авито» и Wildberries.
«Маркетплейсы - это 365 дней «черных пятниц». Раньше мы хотя бы знали, что есть ноябрь, когда нужно воздержаться от покупок, и советовали это потребителям перед распродажами. Главная опасность здесь - импульсивная покупка, которая вызвана скидками, заманчивыми якобы предложениями, и чтобы на эту уловку не попасться, всегда нужно взять тайм-аут. Мнимые распродажи опаснее всего для кошелька, потому что люди покупают то, что им не нужно. Продавцы не скрывают, что создают эти акции, чтобы продать залежалый товар. Но сейчас получается, что скидки происходят круглый год, мы всегда что-то покупаем. Обезопасить себя поможет только разумный подход, выбор, сравнение», - сказал Койтов.
Привлечь к ответственности недобросовестных продавцов невозможно из-за моратория на плановые проверки бизнеса, который правительство ввело в 2022 году и затем продлило до 2030 года.
«Это явное административное нарушение, которое называется обманом или введением потребителя в заблуждение. А вот как с этим побороться - вопрос открыт, потому что пока у нас действует мораторий (на проверки бизнеса – ред. НСН), по этой статье Роспотребнадзор никого привлечь не сможет. Но, конечно, у людей есть возможность в индивидуальном порядке подавать иски и взыскивать моральный вред. Но пока получается, что с точки зрения закона, в буквальном смысле, нарушений вроде бы нет. В итоге складывается очень нехорошая ситуация, которая не имеет конкретного решения. Недобросовестные бизнесмены этим пользуются», - отметил глава Союза потребителей.
По словам Койтова, онлайн-шопинг предлагает больше возможностей для мониторинга цен на разных площадках.
«[Какой шопинг] - онлайн или оффлайн – безопаснее, ответить невозможно. Электронная коммерция, как динамично развивающаяся отрасль, имеет больше рисков, с одной стороны. С другой стороны, здесь больше возможностей для сравнения цен, проверки информации от продавца. А как выбирать? Ну, все-таки с умом: мы знаем, что за товар нам нужен и ищем, где его купить выгоднее. Это, наверное, самый действенный способ уберечь себя от таких хитростей. Я сам на маркетплейсах постоянно что-то покупаю, и вот на эти зачеркнутые цены никогда не смотрю, а смотрю только финальные. То есть исхожу не из скидки, а из того, насколько необходим товар и насколько цена соответствует тому, что вы готовы отдать за него», - резюмировал специалист.
Акция «Черная пятница» в России в этом году начинается 29 ноября, она продлится несколько дней.
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