365 «черных пятниц» в год: Россиян предупредили о фейковых скидках

Сегодня на маркетплейсах акция «Черная пятница» устраивается 365 дней в году. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что в связи с этим старый совет потребителям от организации – воздержаться от покупок в ноябре - уже не работает. По его словам, чтобы уберечь свой кошелек от неразумных трат, нужен трезвый подход и сравнение цен.

Ранее «Известия» сообщили, что около половины участников распродаж, в том числе и мероприятия «11.11», стартовавшего на этой неделе, предлагают покупателям фальшивые скидки. Компании-продавцы накануне распродажи намеренно завышали цены, а затем объявляли о скидках. О таких махинациях сообщили, в частности, в «Авито» и Wildberries.

«Маркетплейсы - это 365 дней «черных пятниц». Раньше мы хотя бы знали, что есть ноябрь, когда нужно воздержаться от покупок, и советовали это потребителям перед распродажами. Главная опасность здесь - импульсивная покупка, которая вызвана скидками, заманчивыми якобы предложениями, и чтобы на эту уловку не попасться, всегда нужно взять тайм-аут. Мнимые распродажи опаснее всего для кошелька, потому что люди покупают то, что им не нужно. Продавцы не скрывают, что создают эти акции, чтобы продать залежалый товар. Но сейчас получается, что скидки происходят круглый год, мы всегда что-то покупаем. Обезопасить себя поможет только разумный подход, выбор, сравнение», - сказал Койтов.