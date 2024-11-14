СМИ: Более половины скидок на распродажах оказались фейковыми
Около половины участников распродажи 11 ноября предлагали россиянам фальшивые скидки, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей торговых площадок.
По данным издания, «алгоритм честных цен» на «Авито» не допустил к участию в акции четыре из девяти миллионов объявлений из-за мнимых скидок. Уточняется, что среди продавцов распространена тактика повышения цен за месяц до распродажи, чтобы в дальнейшем вновь снизить их до медианного уровня. Рост подобных махинации заметили и на Wildberries, рассказали в пресс-службе компании.
Как заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, нечестная практика формирования скидки присутствует примерно в половине предложений крупных онлайн-площадок.
Ранее сообщалось, что за последний год бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17%. Средняя сумма, которую россияне готовы потратить в этот день, составила примерно 20 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru