СМИ: Более половины скидок на распродажах оказались фейковыми

По данным издания, «алгоритм честных цен» на «Авито» не допустил к участию в акции четыре из девяти миллионов объявлений из-за мнимых скидок. Уточняется, что среди продавцов распространена тактика повышения цен за месяц до распродажи, чтобы в дальнейшем вновь снизить их до медианного уровня. Рост подобных махинации заметили и на Wildberries, рассказали в пресс-службе компании.

Как заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, нечестная практика формирования скидки присутствует примерно в половине предложений крупных онлайн-площадок.

Ранее сообщалось, что за последний год бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17%. Средняя сумма, которую россияне готовы потратить в этот день, составила примерно 20 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

