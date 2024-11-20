Опрос: Самым популярным подарком на Новый год стала электроника

Самым популярным подарком на Новый год стала электроника, подсчитали аналитики сервиса «Отелло».

Так, 40% россиян признались, что планируют дарить электронику, 39% - косметику и парфюмерию, сертификаты выбрали 36% россиян. При этом средний бюджет на подарки, по данным опроса, составит 10 тысяч рублей в этом году.

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Психолог Александра Миллер рассказала, что лучшими подарками для мужчины на Новый год станут путешествие, полет на воздушном шаре или поход в спа. По ее словам, мужчины испытывают нехватку эмоций в жизни, поэтому им нужно дарить «эмоциональные подарки».

Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенного в преддверии прошлого Нового года, российские мужчины заявили, что больше всего хотели бы получить деньги, а женщины — путешествие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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