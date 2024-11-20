Опрос: Самым популярным подарком на Новый год стала электроника
Самым популярным подарком на Новый год стала электроника, подсчитали аналитики сервиса «Отелло».
Так, 40% россиян признались, что планируют дарить электронику, 39% - косметику и парфюмерию, сертификаты выбрали 36% россиян. При этом средний бюджет на подарки, по данным опроса, составит 10 тысяч рублей в этом году.
Психолог Александра Миллер рассказала, что лучшими подарками для мужчины на Новый год станут путешествие, полет на воздушном шаре или поход в спа. По ее словам, мужчины испытывают нехватку эмоций в жизни, поэтому им нужно дарить «эмоциональные подарки».
Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенного в преддверии прошлого Нового года, российские мужчины заявили, что больше всего хотели бы получить деньги, а женщины — путешествие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»
- Бывшего главу Петрозаводска заподозрили во взятке на 37 млн рублей
- ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и объекты энергетики
- Экс-главком ВСУ Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить
- Более половины украинцев поддерживают переговоры с Россией для завершения конфликта
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР
- «АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в декабре
- Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза
- СМИ: Служебный автомобиль главы Башкирии набрал за день штрафов на 14 тысяч рублей
- Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru