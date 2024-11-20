Опрос: Самым популярным подарком на Новый год стала электроника

Психолог Александра Миллер рассказала, что лучшими подарками для мужчины на Новый год станут путешествие, полет на воздушном шаре или поход в спа. По ее словам, мужчины испытывают нехватку эмоций в жизни, поэтому им нужно дарить «эмоциональные подарки».

Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенного в преддверии прошлого Нового года, российские мужчины заявили, что больше всего хотели бы получить деньги, а женщины — путешествие, передает «Радиоточка НСН».

