«Одежда и бытовая техника»: Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17%

Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17% за год, следует из опроса SuperJob. В 2024 году «черная пятница» пройдет с 29 по 30 ноября, в этот период скидок каждый десятый россиянин планирует совершить покупки.

В этом году средняя сумма, которую россияне готовы потратить в этот день, составила примерно 20 тысяч рублей. При этом 71% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу», так как не уверены в честном снижении цен.

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Продавцы традиционно повышают стоимость товаров перед «черной пятницей», чтобы затем представить реальную цену, как скидку, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, нередко со скидкой стремятся продать товары с истекающем сроком годности или вовсе просроченную продукцию. При этом до 70% стоимости могут скинуть на сезонные либо неликвидные товары, в то время, как дисконт на одежду и обувь скорее составит от 30% до 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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