«Одежда и бытовая техника»: Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17%

Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17% за год, следует из опроса SuperJob. В 2024 году «черная пятница» пройдет с 29 по 30 ноября, в этот период скидок каждый десятый россиянин планирует совершить покупки.

В этом году средняя сумма, которую россияне готовы потратить в этот день, составила примерно 20 тысяч рублей. При этом 71% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу», так как не уверены в честном снижении цен.