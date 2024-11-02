«Одежда и бытовая техника»: Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17%
Бюджет россиян на «черную пятницу» вырос на 17% за год, следует из опроса SuperJob. В 2024 году «черная пятница» пройдет с 29 по 30 ноября, в этот период скидок каждый десятый россиянин планирует совершить покупки.
В этом году средняя сумма, которую россияне готовы потратить в этот день, составила примерно 20 тысяч рублей. При этом 71% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу», так как не уверены в честном снижении цен.
Продавцы традиционно повышают стоимость товаров перед «черной пятницей», чтобы затем представить реальную цену, как скидку, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
По ее словам, нередко со скидкой стремятся продать товары с истекающем сроком годности или вовсе просроченную продукцию. При этом до 70% стоимости могут скинуть на сезонные либо неликвидные товары, в то время, как дисконт на одежду и обувь скорее составит от 30% до 40%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru