Сегодня невозможно организовать хорошую свадьбу за 300 тысяч рублей, только алкоголь и еда обойдутся дороже. В Москве стоимость торжества начинается от миллиона рублей, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

Почти треть россиян (31%) комфортным свадебным бюджетом считают 100-300 тысяч рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на аналитиков сервиса «Альфа-деньги». Еще 29% готовы потратить на торжество 300-500 тысяч рублей, 23% — от 500 тысяч до миллиона рублей, 13% — больше миллиона, 3% — больше двух миллионов. Лейбман усомнилась в том, что за 300 тысяч рублей можно организовать хорошую свадьбу.

«Некоторое время назад была новость о том, что на свадьбу нужно минимум 280 тысяч рублей, не знаю, кто делал такие подсчеты. Я пыталась понять, что вообще можно сделать за эту сумму. Если свадьба проводится в кафе, а весь декор делается усилиями подружек невесты, мамы жениха и так далее, возможно, вы уложитесь в такую сумму. Но даже алкоголь и еда “съедят” почти весь этот бюджет. Обычно для свадьбы арендуется банкетная площадка, зал, есть какой-то депозит. Если мы говорим о среднем количестве гостей, например, о 50 приглашенных, даже если мы берем минимальное банкетное меню за 5000 рублей, это уже 250 тысяч рублей плюс 10% за сервис. Еще какой-то алкоголь должен быть. И это без учета фаты, нарядов, украшений, аксессуаров, торта, ведущего и так далее. В регионах цены, например, на ведущих и подрядчиков ниже, но не в сто раз. А если все слишком дешево, мне страшно представить качество подрядчиков», — сказала Лейбман.