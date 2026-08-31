Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов ранее заявил НСН, что бриллиантовый бизнес основан на мифах. Он вспомнил встречу в 1990-е с крупным американским миллиардером, который объяснил, что у алмазного бизнеса нет перспектив в России, поскольку, если бедная женщина всю жизнь будет копить и купит настоящий бриллиант, никто не подумает, что он настоящий, а жену Рокфеллера не заподозрят в покупке подделки, даже если она купит синтетический бриллиант.

