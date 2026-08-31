Дешевле в 50 раз: Ювелиры удивлены запретом «бриллиантов» с 1 сентября
Синтетические бриллианты неотличимы от природных, а цены на них могут отличаться в десятки раз, сказал в эфире НСН Владимир Збойков.
Запрет употребления названия «бриллиант» для алмазов синтетического происхождения является очень несвоевременным, заявил в интервью НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
С 1 сентября бриллиантами в России можно будет называть только алмазы природного происхождения. Камни неприродного происхождения продавцы будут обязаны маркировать, как «синтетические». Их вес можно будет указывать только в граммах, отмечает РБК. Збойков объяснил, в чем разница между искусственными и природными бриллиантами.
«С точки зрения внешнего вида это одно и то же. Для тех, кто просто хочет иметь красивое украшение, абсолютно никакой разницы нет. Внешне выращенный и природный бриллианты неотличимы. При этом в оптовой закупке разница в цене может отличаться в 50 раз. Если цель приобретения украшения – поносить здесь и сейчас, а не инвестиции или приобретение чего-то, что можно передавать из поколения в поколение, разницы нет. Норма по запрету использования слова "бриллиант" для огранённых синтетических алмазов вызывают у многих недоумение, поскольку слово бриллиант - это не только название материала камня, но и форма огранки. Это очень несвоевременная мера. Рынок находится в упадке из-за того, что у покупателей банально не хватает денег, а эта дополнительная мера создает проблемы для реализации продукции. Чтобы люди могли покупать, нужно, чтобы изделия были хотя бы чуть дешевле. Это можно достигнуть за счет использования вместо природных бриллиантов синтетических. Теперь же у людей будут сомнения, в какой степени этот бриллиант хорош», - отметил эксперт.
По его словам, изначально при рассмотрении этого вопроса рабочей группой при правительстве РФ ювелиры не просили о таких запретах.
«Заранее согласованная с Минфином позиция была иная. Мы как Гильдия ювелиров России не предлагали запретить называть синтетические алмазы бриллиантами. Мы не предлагали запретить слово "выращенные", которое сейчас под запретом, и не предлагали указывать вес не в каратах, а в граммах. Тем не менее, в итоговом варианте правила оказались с такими запретами, что вызвало недоумение участников рынка. 20 августа вновь обсуждался этот вопрос, но точка поставлена не была. Рынок с непониманием относится к норме, которая уже завтра вступает в силу, потому что, с одной стороны, Минфин оставил многоточие, а с другой - нормы надо исполнять уже завтра», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов ранее заявил НСН, что бриллиантовый бизнес основан на мифах. Он вспомнил встречу в 1990-е с крупным американским миллиардером, который объяснил, что у алмазного бизнеса нет перспектив в России, поскольку, если бедная женщина всю жизнь будет копить и купит настоящий бриллиант, никто не подумает, что он настоящий, а жену Рокфеллера не заподозрят в покупке подделки, даже если она купит синтетический бриллиант.
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