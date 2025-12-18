Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал главе Белого дома Дональду Трампу красную икру из Хабаровского края. Об этом рассказало министерство промышленности и торговли региона.

Отмечается, что на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем, как отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Уиткофф попробовал российскую красную икру. Деликатес был произведен в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах.

Икра произвела большое впечатление на спецпосланника. Уиткоффу презентовали ящик икры, который тот отвез Дональду Трампу.

Между тем СМИ сообщили, что Уиткофф может провести переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым 20 и 21 декабря в Майами, пишет Ura.ru.

