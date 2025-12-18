Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал главе Белого дома Дональду Трампу красную икру из Хабаровского края. Об этом рассказало министерство промышленности и торговли региона.
Отмечается, что на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем, как отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Уиткофф попробовал российскую красную икру. Деликатес был произведен в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах.
Икра произвела большое впечатление на спецпосланника. Уиткоффу презентовали ящик икры, который тот отвез Дональду Трампу.
Между тем СМИ сообщили, что Уиткофф может провести переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым 20 и 21 декабря в Майами, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ЕК: Саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
- Врач перечислила основные причины возникновения аутистических расстройств
- «Теряют время!»: Невролог раскрыла «ужасающую» статистику по аутизму
- Буцкая призвала к профилактике для исключения аутизма у детей
- Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края
- Дело в юморе: Продюсер Айван Эткинсон о жанровом кино и работе с Гаем Ричи
- Замкнутый круг: Почему магазины повышают цену на одежду
- ВТБ: Мошенники переключились на схемы с наличными деньгами
- Спасибо СМИ и звездам: Диетолог объяснила взрыв интереса россиян к похудению
- Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru