Клава Кока, Хабиб и Крид: Названы любимые артисты детей и подростков
Поп-музыка является самым популярным жанром среди детей, отмечается в исследовании HiFi-стриминга «Звук», которое имеется в распоряжении НСН.
В числе самых популярных детских исполнителей их родители назвали Хабиба, Клаву Коку, Niletto и Ваню Дмитриенко, а также корейскую группу BTS. Дети в возрасте от 3 до 7 лет следят за творчеством Мэйби Бэйби и Миланы Хаметовой, а подросткам больше других нравятся Егор Крид, Виктор Цой и группа «Король и Шут». уверены взрослые.
Малыши в возрасте до 7 лет помимо поп-музыки любят танцевальные мелодии (32%) и песни из мультфильмов (27%), дети от 7 до 12 лет выбирают зарубежную поп-музыку (34%) и хип-хоп (27%). Школьники от 12 до 15 лет предпочитают танцевальную музыку (39%), электронную музыку (31%) и русский рок (10%), а в топе у подростков от 15 до 17 лет русский рэп и хип-хоп (37%). В опросе участвовали более 1300 родителей из 17 регионов России, он проводился в сентябре 2024 года.
Певица Клава Кока ранее вступилась за девочку-квадробера, которую обидела другая певица Mia Boyka (Мария Бойко), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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