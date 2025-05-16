Суд встал на сторону Мизулиной в конфликте с певцом Егором Кридом
Первый кассационный суд общей юрисдикции не поддержал претензии певца Егора Крида (Булаткина) к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства.
Причиной для иска стали высказывания Мизулиной в ходе выступления в прямом эфире на XII Международном форуме безопасного интернета. Она назвала исполнителя «главным скамером страны».
Музыкант обратился в суд, заявив, что эти слова нанесли вред его репутации. Он утверждал, что его охарактеризовали как мошенника, и оценил размер компенсации в 1 млн рублей. Замоскворецкий районный суд Москвы в 2023 году отказался удовлетворить претензии певца. В ноябре 2024 года Московский областной суд отклонил его апелляцию.
Кассационный орган подтвердил решение нижестоящих судов, так как лингвистическая экспертиза установила, что слово «скамер» не имеет официального значения в словарях русского языка, а высказывание Мизулиной носило оценочный характер.
Ранее суд обязал вырезать из интервью дизайнера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов) фразы о Мизулиной, напоминает НСН.
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