Суд встал на сторону Мизулиной в конфликте с певцом Егором Кридом

Причиной для иска стали высказывания Мизулиной в ходе выступления в прямом эфире на XII Международном форуме безопасного интернета. Она назвала исполнителя «главным скамером страны».

Музыкант обратился в суд, заявив, что эти слова нанесли вред его репутации. Он утверждал, что его охарактеризовали как мошенника, и оценил размер компенсации в 1 млн рублей. Замоскворецкий районный суд Москвы в 2023 году отказался удовлетворить претензии певца. В ноябре 2024 года Московский областной суд отклонил его апелляцию.

Кассационный орган подтвердил решение нижестоящих судов, так как лингвистическая экспертиза установила, что слово «скамер» не имеет официального значения в словарях русского языка, а высказывание Мизулиной носило оценочный характер.

Ранее суд обязал вырезать из интервью дизайнера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов) фразы о Мизулиной, напоминает НСН.

