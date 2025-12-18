По его словам, самый заметный рост цен замечен в сегменте утепленных мужских курток с верхом из плащевых тканей, а также женских зимних пальто из шерстяных или полушерстяных тканей.

«По данным Росстата, за год сезонная верхняя одежда подорожала в среднем на 4,5%, хотя многие участники отрасли обоснованно считают такой ценовой рост заниженным. В наибольшей степени рост цен коснулся утепленных мужских курток с верхом из плащевых тканей. Не отстает по темпам ценового роста и женская одежда — прежде всего, пальто с верхом из плащевых тканей, пальто зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей. В 2024 году российский импорт зимней одежды из Китая, доминировавшей в России, резко сократился — почти на 60% — из-за ускоренного в последние годы роста отечественного производства. Что касается российской зимней одежды и ее аксессуаров, большим спросом у покупателей в последние годы пользуется одежда отечественных брэндов: "Bask" , "SHU", "Krakatau", "12 STOREEZ" , "Mehalini" , "Osome2some" , "IamStudio", "Novaya", Vatnique и многие другие отечественные торговые марки зимней одежды», — добавил Ульянов.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что огромные скидки на маркетплейсах, которые опускают итоговую цену ниже себестоимости товара, свидетельствуют о том, что эти товары контрафактные или ввезены в страну с таможенными нарушениями.

