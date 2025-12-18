Замкнутый круг: Почему магазины повышают цену на одежду
Россияне стали покупать меньше одежды: число покупок одежды и обуви в России к декабрю текущего года уменьшилось на 8-11%, сказал НСН Игорь Ульянов.
Сильнее всего в России подорожали утепленные мужские куртки с верхом из плащевых тканей, а также женские зимние пальто из шерстяных или полушерстяных тканей, сказал НСН вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов.
Начиная с середины осени в офлайн-магазинах сокращаются розничные продажи зимней одежды, пишет газета «Коммерсант». У маркетплейсов, напротив, наблюдается рост, что, по мнению традиционных ритейлеров, связано с многочисленными скидками и промоакциями онлайн-платформ. Ульянов отметил, что снижение потребления зимней одежды сопровождается повышением цен, которое, в свою очередь, также снижает покупательную способность.
«Количество покупок одежды и обуви в России к декабрю текущего года уменьшилось на 8-11% в сравнении с предыдущим годом. Это фиксируемые покупки, составляющие 65-70% всего потребрынка этих товаров. Чуть меньше пропорции сокращения — в основном в секторе "нефиксируемых" государством низкоценовых покупок, где более высокая доля демпингового контрафакта. Сокращение покупок этих товаров происходит из-за роста цен и, как следствие, сокращения у потребителей расходов на обновление гардероба. Тем не менее, несмотря на падение спроса, многие магазины и поставщики вынуждены все равно повышать цены, чтобы компенсировать дополнительные растущие издержки, вызванные изменением налоговой политики в России, нестабильностью рубля, удорожанием импорта. Эта ситуация формирует замкнутый круг: снижение потребления сопровождается повышением цен, которое, в свою очередь, снижает покупательную способность», — сказал собеседник НСН.
По его словам, самый заметный рост цен замечен в сегменте утепленных мужских курток с верхом из плащевых тканей, а также женских зимних пальто из шерстяных или полушерстяных тканей.
«По данным Росстата, за год сезонная верхняя одежда подорожала в среднем на 4,5%, хотя многие участники отрасли обоснованно считают такой ценовой рост заниженным. В наибольшей степени рост цен коснулся утепленных мужских курток с верхом из плащевых тканей. Не отстает по темпам ценового роста и женская одежда — прежде всего, пальто с верхом из плащевых тканей, пальто зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей. В 2024 году российский импорт зимней одежды из Китая, доминировавшей в России, резко сократился — почти на 60% — из-за ускоренного в последние годы роста отечественного производства. Что касается российской зимней одежды и ее аксессуаров, большим спросом у покупателей в последние годы пользуется одежда отечественных брэндов: "Bask" , "SHU", "Krakatau", "12 STOREEZ" , "Mehalini" , "Osome2some" , "IamStudio", "Novaya", Vatnique и многие другие отечественные торговые марки зимней одежды», — добавил Ульянов.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что огромные скидки на маркетплейсах, которые опускают итоговую цену ниже себестоимости товара, свидетельствуют о том, что эти товары контрафактные или ввезены в страну с таможенными нарушениями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ЕК: Саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
- Врач перечислила основные причины возникновения аутистических расстройств
- «Теряют время!»: Невролог раскрыла «ужасающую» статистику по аутизму
- Буцкая призвала к профилактике для исключения аутизма у детей
- Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края
- Дело в юморе: Продюсер Айван Эткинсон о жанровом кино и работе с Гаем Ричи
- Замкнутый круг: Почему магазины повышают цену на одежду
- ВТБ: Мошенники переключились на схемы с наличными деньгами
- Спасибо СМИ и звездам: Диетолог объяснила взрыв интереса россиян к похудению
- Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru