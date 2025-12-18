Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе

На востоке Москвы завершено 60 проектов по улучшению дорожного движения В Северном Медведково произошел пожар на складе Собянин представил проект развития «Сколково» Пришедшего в костюме человека-паука на процесс по делу Долиной арестовали Сервисом «Наша свадьба» воспользовались более 1 млн раз