Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы и пауэрбанки

Агентство сослалось на материалы к мероприятию.

Пресс-конференция будет совмещена с прямой линией и пройдет 19 декабря. События объединит программа «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее стало известно, что на прямую линию президента поступило свыше 1,3 млн вопросов, сообщает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
