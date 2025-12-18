Пресс-конференция Путина пройдет в Гостином дворе
18 декабря 202510:12
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство сослалось на материалы к мероприятию.
Пресс-конференция будет совмещена с прямой линией и пройдет 19 декабря. События объединит программа «Итоги года с Владимиром Путиным».
Ранее стало известно, что на прямую линию президента поступило свыше 1,3 млн вопросов, сообщает РЕН ТВ.
