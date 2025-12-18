ВТБ: Мошенники переключились на схемы с наличными деньгами
Мошенники переключились на схемы с наличными, когда жертва самостоятельно передает средства злоумышленникам. Об этом заявили в пресс-службе ВТБ.
По данным специалистов, на такие схемы приходится почти половина всех хищений.
Злоумышленники используют тонкое психологическое воздействие, они представляются сотрудниками службы безопасности банков либо правоохранительных органов, создают состояние паники и убеждают в критической угрозе для средств. Мошенники под предлогом защиты денег или временного безопасного хранения заставляют жертву снять деньги, передать их курьеру или разместить в условленных тайниках.
В ВТБ рекомендуют завершить разговор, если собеседник предлагает «спасти» деньги, и перезвонить в банк по официальному номеру для проверки информации.
Между тем эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий назвал эффективными инструментами в борьбе с мошенничеством самозапреты на выдачу кредитов и выпуск новых СИМ-карт, пишет Ura.ru.
