Минздрав рекомендует россиянам не ходить по больницам
Минздрав РФ в связи с распространением коронавируса посоветовал россиянам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью в том случае, если недуг не представляет угрозы жизни и здоровью пациента.
Медицинская помощь оказывается в полном объеме людям с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, находящимся на заместительной почечной терапии, а также в экстренных случаях, пишут «Известия».
Больные будут госпитализированы только при наличии специального направления.
Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова сообщила, что рост числа молодежи с коронавирусом связан с пренебрежением правилами самоизоляции и выездами на природу.
На этой неделе глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что маски должны носить все граждане.
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