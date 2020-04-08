Минздрав рекомендует россиянам не ходить по больницам

Минздрав РФ в связи с распространением коронавируса посоветовал россиянам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью в том случае, если недуг не представляет угрозы жизни и здоровью пациента.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме людям с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, находящимся на заместительной почечной терапии, а также в экстренных случаях, пишут «Известия».

Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус

Больные будут госпитализированы только при наличии специального направления.

Накануне главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова сообщила, что рост числа молодежи с коронавирусом связан с пренебрежением правилами самоизоляции и выездами на природу.

На этой неделе глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что маски должны носить все граждане.

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ФОТО: pixabay.com
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