Минздрав рекомендует россиянам не ходить по больницам

Минздрав РФ в связи с распространением коронавируса посоветовал россиянам перенести сроки обращения за плановой медицинской помощью в том случае, если недуг не представляет угрозы жизни и здоровью пациента.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме людям с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, находящимся на заместительной почечной терапии, а также в экстренных случаях, пишут «Известия».