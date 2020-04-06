Всех россиян призвали надеть маски
Маски должны носить все. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, на улице маска не обязательно должна быть медицинской.
Правительство РФ на ближайшие 90 дней ограничило розничные цены на некоторые медицинские изделия, включая медицинские маски, фильтрующие респираторы и медицинские перчатки.
Ранее в понедельник Минздрав России порекомендовал работникам магазинов, аптек, МФЦ, полицейским и другим, кто по долгу службы взаимодействует с большим числом людей, пользоваться на работе индивидуальными средствами защиты.
На данный момент заразившихся коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек.
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