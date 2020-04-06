Всех россиян призвали надеть маски

Правительство РФ на ближайшие 90 дней ограничило розничные цены на некоторые медицинские изделия, включая медицинские маски, фильтрующие респираторы и медицинские перчатки.

Ранее в понедельник Минздрав России порекомендовал работникам магазинов, аптек, МФЦ, полицейским и другим, кто по долгу службы взаимодействует с большим числом людей, пользоваться на работе индивидуальными средствами защиты.

На данный момент заразившихся коронавирусом в России превысило 6 тысяч человек.



