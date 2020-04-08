Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей на их перепрофилирование для приема больных коронавирусом.
На официальном сайте мэра Москвы говорится, что средства при необходимости могут также быть потрачены на проведение ремонта. Кроме того, средства должны пойти на покупку лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов.
Дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование врачей. Как и в городских клиниках они получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 30 тысяч рублей. Отмечается, что компенсации предусмотрены и медикам из-за сокращения объема оказываемой медицинской помощи, сообщает RT.
В Москве за сутки выявлено 660 случаев заражения коронавирусом. Из 86 выздоровевших за сутки 48 выписаны из московских больниц. Лечение в Коммунарке проходят почти 400 человек.
Ранее врач-эпидемиолог Тимур Пестерев заявил, что прирост новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в ближайшие дни в России будет продолжаться.
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