Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус

Дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование врачей. Как и в городских клиниках они получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медперсонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 30 тысяч рублей. Отмечается, что компенсации предусмотрены и медикам из-за сокращения объема оказываемой медицинской помощи, сообщает RT.

В Москве за сутки выявлено 660 случаев заражения коронавирусом. Из 86 выздоровевших за сутки 48 выписаны из московских больниц. Лечение в Коммунарке проходят почти 400 человек.

Ранее врач-эпидемиолог Тимур Пестерев заявил, что прирост новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в ближайшие дни в России будет продолжаться.















