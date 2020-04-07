Новости за ночь: В Минздраве объяснили большое число молодежи с коронавирусом

По словам Малинниковой, аналогичная ситуация сложилась не только в Москве, но и по всей стране, пишет «Свободная пресса». Она также отметила, что среди новых инфицированных тяжелых случаев нет.

29 марта Сергей Собянин ввел в Москве режим всеобщей самоизоляции, сообщает «Москва 24».

Протоирей Дмитрий Смирнов прокомментировал НСН случаи заражения клириков коронавирсуом. Он считает, что богослужения в храмах не могут быть прекращены, несмотря на опасность распространения вируса, тем более, что в большинстве случаев они сейчас проводятся без участия прихожан.

«Если исходить из логики «опасно, значит закроемся», не пора ли нашим врачам поехать на дачу и не общаться с больными, не пора ли Росгвардии по казармам сидеть и не патрулировать улицы, не пора ли полиции оставить свои посты и сидеть дома? Они должны выполнять свой долг, так же, как и священники – свой. Только надо тщательнее следовать рекомендациям по предотвращению распространения заболевания. Конечно, какие-то ошибки неизбежны, но в целом, при чётком следовании инструкциям, можно от вируса защититься», - полагает Смирнов.







