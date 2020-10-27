СМИ: Минпромторг займётся переоборудованием предприятий для производства медицинского кислорода
Минпромторг запросил у российских металлургических компаний данные об их возможностях по производству медицинского кислорода для обеспечения российских больниц на фоне пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным Минпромторга, российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода. Загруженность отдельных предприятий составляет всего 20%.
Технический кислород, который производят металлургические заводы, используется для изготовления чугуна и стали. Для производства медицинского кислорода нужна специальная лицензия, так как его состав отличается другими концентрациями оксида углерода, озона и кислот.
Медицинский кислород используется не только для лечения пациентов с коронавирусом в тяжелой форме заболевания, но и для поддержки органов дыхания и системы кровообращения при многих других болезнях. Кислород используют в реанимации и на интенсивной терапии, а также во время хирургических операций.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону умерли 13 пациентов с COVID-19 из-за сбоя в поставках медицинского кислорода.
Накануне в Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ухудшения ситуации с COVID-19.
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