СМИ: Минпромторг займётся переоборудованием предприятий для производства медицинского кислорода

По данным Минпромторга, российская промышленность располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода. Загруженность отдельных предприятий составляет всего 20%.

Технический кислород, который производят металлургические заводы, используется для изготовления чугуна и стали. Для производства медицинского кислорода нужна специальная лицензия, так как его состав отличается другими концентрациями оксида углерода, озона и кислот.

Медицинский кислород используется не только для лечения пациентов с коронавирусом в тяжелой форме заболевания, но и для поддержки органов дыхания и системы кровообращения при многих других болезнях. Кислород используют в реанимации и на интенсивной терапии, а также во время хирургических операций.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону умерли 13 пациентов с COVID-19 из-за сбоя в поставках медицинского кислорода.

Накануне в Роспотребнадзоре назвали возможные сроки ухудшения ситуации с COVID-19.