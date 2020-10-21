СМИ: В Ростове-на-Дону из-за отсутствия кислорода умерли 13 пациентов с COVID-19
В Ростове-на-Дону 13 пациентов с COVID-19 задохнулись из-за отсутствия кислорода. Об этом сообщает региональный портал 161.ru со ссылкой на двух работающих в красной зоне сотрудников городской больницы № 20, а также на высокопоставленный источник в системе здравоохранения.
Собеседник портала рассказал, что 12 октября кислорода не было в течение двух часов на всех этажах. Медработники клиники сообщили журналистам, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением.
Сообщается, что в результате пять пациентов скончались в реанимации, ещё несколько — в общем отделении.
В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону сообщили, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов. Причину их смерти еще предстоит установить медицинским специалистам.
Вирусолог Феликс Ершов рассказал в эфире НСН, как воздействует коронавирус на ослабленный иммунитет и какими мерами здоровье можно укрепить.
«Все знают, что курить и пить вредно и это отражается на здоровье. Но пока запас здоровья у человека есть, это люди молодые или среднего возраста, они нормально переносят вирусные инфекции. После 60 почему больше всего умирают от коронавируса? Потому что люди к этому возрасту накапливают целый «букет» заболеваний, а вирусы играют роль спички в пожаре и открывают дорогу эти болезням», - сказал Ершов.
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