Новости за ночь: Роспотребнадзор спрогнозировал новый пик коронавируса
Новые вспышки коронавируса в России ожидаются в феврале-марте 2021 года, передает Ura.ru.
По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, новый пик коронавируса стоит ждать в феврале-марте следующего года. Для избегания этого сценария нужна массовая вакцинация, иначе всем придется переболеть коронавирусом, чтобы выработать иммунитет к нему.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре была зарегистрирована ещё одна российская вакцина от новой коронавирусной инфекции — препарат «ЭпиВакКорона», разработка государственного научного центра «Вектор».
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