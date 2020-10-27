Новости за ночь: Роспотребнадзор спрогнозировал новый пик коронавируса

Новые вспышки коронавируса в России ожидаются в феврале-марте 2021 года, передает Ura.ru.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, новый пик коронавируса стоит ждать в феврале-марте следующего года. Для избегания этого сценария нужна массовая вакцинация, иначе всем придется переболеть коронавирусом, чтобы выработать иммунитет к нему.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре была зарегистрирована ещё одна российская вакцина от новой коронавирусной инфекции — препарат «ЭпиВакКорона», разработка государственного научного центра «Вектор».

