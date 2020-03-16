Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта
Министерство науки и высшего образования РФ выпустило рекомендацию перевести студентов на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Сделать это предлагается с 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что контроль за реализацией санитарно-противоэпидемических мероприятий должно взять на себя руководителям научных и образовательных организаций.
При этом руководству вузов поручено обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ.
На официальном сайте министерства не позднее 18 марта пообещали опубликовать перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ, сообщает «ФедералПресс».
Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН назвал ажиотажную скупку россиянами продуктов психозом и паникой. Ситуация не настолько драматична, уверен он.
А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил НСН, что ситуация с коронавирусом и «информационная атака» в прессе о повышении спроса на продукты являются «гибридной войной».
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