Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта

В сообщении отмечается, что контроль за реализацией санитарно-противоэпидемических мероприятий должно взять на себя руководителям научных и образовательных организаций.

При этом руководству вузов поручено обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ.

На официальном сайте министерства не позднее 18 марта пообещали опубликовать перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ, сообщает «ФедералПресс».

Ранее ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН назвал ажиотажную скупку россиянами продуктов психозом и паникой. Ситуация не настолько драматична, уверен он.

А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил НСН, что ситуация с коронавирусом и «информационная атака» в прессе о повышении спроса на продукты являются «гибридной войной».

