МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр», второго — «Восток».
До этого в Минобороны объявили о взятии под контроль поселков Речное и Терноватое в Запорожской области.
Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 31 января российские силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку
- Филипп Янковский призвал разнообразить жанры в современном кино
- Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней
- Маколей Калкин прокомментировал смерть актрисы Кэтрин О’Хары
- Выгодный момент: Мария Бутина призвала Трампа к здравому смыслу
- Самую низкую продажу водки зафиксировали в Москве
- В США на фоне убийств в Миннесоте начался частичный шатдаун
- Вирусолог перечислила опасные для посещения страны из-за вируса Нипах
- В Мурманской области произошел частичный блэкаут
- «Эмоциональный импульс»: Психолог объяснила опасность покупок в рассрочку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru