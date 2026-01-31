МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр», второго — «Восток».

До этого в Минобороны объявили о взятии под контроль поселков Речное и Терноватое в Запорожской области.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 31 января российские силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
