МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр», второго — «Восток».

До этого в Минобороны объявили о взятии под контроль поселков Речное и Терноватое в Запорожской области.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 31 января российские силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».