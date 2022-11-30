Минкульт обозначил приоритеты для кинематографистов

Как отмечено в пояснении к исторической теме, кинематографистам следует обратить внимание на противодействие попыткам фальсификации истории, миротворческую миссию России и исторические победы страны. Отдельно упомянуто 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освободительная миссия советского солдата.

На государственную поддержку могут также рассчитывать фильмы со сценариями о стабильной и безопасной России с широкими возможностями для развития и самореализации. В фокусе камер должны быть сильные личности среди учителей и медиков, рабочие и инженеры, выдающиеся личности в истории, культуре, науке и спорте, люди с ограниченными возможностями и волонтеры. Минкульт также поддержит экранизации произведений русской классической литературы.