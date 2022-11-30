Минкульт обозначил приоритеты для кинематографистов

Министерство культуры РФ обозначило приоритетные темы для государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Их публикует «Бюллетень кинопрокатчика». Основное место в списке занимают темы культуры России, семьи и детства, российской науки и истории.

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Как отмечено в пояснении к исторической теме, кинематографистам следует обратить внимание на противодействие попыткам фальсификации истории, миротворческую миссию России и исторические победы страны. Отдельно упомянуто 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освободительная миссия советского солдата.

На государственную поддержку могут также рассчитывать фильмы со сценариями о стабильной и безопасной России с широкими возможностями для развития и самореализации. В фокусе камер должны быть сильные личности среди учителей и медиков, рабочие и инженеры, выдающиеся личности в истории, культуре, науке и спорте, люди с ограниченными возможностями и волонтеры. Минкульт также поддержит экранизации произведений русской классической литературы.

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В ведомстве обещают не обойти финансовым вниманием и картины о современном противостоянии идеологии нацизма и фашизма. В одном из пунктов предложения говорится о российских военных, о духовных лидерах и волонтерах, о гражданской позиции, морально-этическом выборе и ситуации в других странах. Среди тем может быть заявлена «Деградация Европы» и «Формирование многополярного мира».

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ФОТО: Фото Ria.ru
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