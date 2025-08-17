Четыре человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень. Об этом сообщает Госавтоинспекции Свердловской области в своем Telegram-канале.
По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика «Sitrak» с полуприцепом, двигавшийся в сторону Тюмени с превышением допустимой скорости, не смог вовремя остановиться и не выдержал безопасную дистанцию до автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора. В результате он совершил наезд на легковой автомобиль «Chery», который от удара отбросило на грузовик «MAN». После столкновения «MAN» съехал в кювет.
В результате аварии погибли водитель «Chery» — женщина, а также её супруг и родители. Водитель грузовика «Sitrak» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение Тюмени. Водитель «MAN» не пострадал. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.
Ранее в Дагестане один человек погиб в ДТП со свадебным кортежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
