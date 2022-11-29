Власти Твери запретили съёмку фильма после эпизода с «украинской» техникой

В сообщении говорится, что решение было принято после эпизода с появлением на улицах города военной техники с флагами Украины.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал прекращение съёмок.

«Надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съёмочной группой, что именно планируется снимать... то, что на улицах Твери появляется военная техника с флагами иностранного государства, недопустимо», - подчеркнул он.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором БТР и другая техника с украинской символикой проезжают по центральным улицам Твери. Оказалось, что это были съёмки одной из сцен фильма «Музыкант» об СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».