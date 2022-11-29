Власти Твери запретили съёмку фильма после эпизода с «украинской» техникой

Власти Твери аннулировали разрешение на съёмку художественного фильма о специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в школе

В сообщении говорится, что решение было принято после эпизода с появлением на улицах города военной техники с флагами Украины.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал прекращение съёмок.

«Надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съёмочной группой, что именно планируется снимать... то, что на улицах Твери появляется военная техника с флагами иностранного государства, недопустимо», - подчеркнул он.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором БТР и другая техника с украинской символикой проезжают по центральным улицам Твери. Оказалось, что это были съёмки одной из сцен фильма «Музыкант» об СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: «ТИА»
ТЕГИ:СпецоперацияСъемкиКиноТверь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры