«Вогнали последний гвоздь!»: Ургант о неслучившейся роли в фильме «Елки 9»
Иван Ургант рассказал НСН, что поставлен в неловкую ситуацию из-за того, что ему не нашлось роли в фильме «Елки-9».
Телеведущий Иван Ургант в беседе с НСН заявил, что режиссер Евгений Кулик перечеркнул все его планы, отказав в съемках фильма "Елки-9", а в крышку гроба блестящей актерской карьеры вогнал последний гвоздь.
Сценарист и сопродюсер новогоднего фильма «Елки-9» Евгений Кулик заявил, что в этом году на роли не пригласили шоуменов Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Кулик рассказал «Комсомольской правде», что данное решение приняли еще на стадии написания сценария и связано оно с тем, что «для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю». Ургант с юмором прокомментировал слова Кулика.
«Вы знаете, честно скажу, только что узнал от вас, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что может быть еще снимусь, но, видимо, уже нет. Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово “Евгений Кулик”», - сказал Ургант.
Российская новогодняя комедия «Елки» впервые вышла на экраны в 2010 году. Иван Ургант и Сергей Светлаков играли главные роли. В комедии в 2011 году небольшую роль сыграл Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России.
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