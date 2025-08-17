Десятки человек задержаны в Испании за разжигание природных пожаров
Почти 30 человек с 1 июня были задержаны в Испании по подозрению в разжигании природных пожаров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой агентство Europa Press.
По данным Europa Press, с момента начала государственной кампании по борьбе с лесными пожарами 1 июня, было задержано 27 человек, а в отношении 92 — проведена проверка.
Отмечается, что в последние часы обстановка с пожарами ухудшилась в автономном сообществе Эстремадура, где в провинции Касерес огонь не удается контролировать.
Как сообщала в среду газета Pais, действующие в Испании лесные пожары за несколько дней уничтожили около 115 тысяч гектаров леса и привели к сбоям в транспортном сообщении по стране. Ранее, во вторник, издание Español информировало, что в результате пожаров были эвакуированы тысячи человек в нескольких регионах Испании.
Ранее в Краснодаре из спорткомплекса «Чемпион» из-за пожара были эвакуированы 230 человек, в том числе 140 детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru