Десятки человек задержаны в Испании за разжигание природных пожаров

По данным Europa Press, с момента начала государственной кампании по борьбе с лесными пожарами 1 июня, было задержано 27 человек, а в отношении 92 — проведена проверка.

Отмечается, что в последние часы обстановка с пожарами ухудшилась в автономном сообществе Эстремадура, где в провинции Касерес огонь не удается контролировать.

Как сообщала в среду газета Pais, действующие в Испании лесные пожары за несколько дней уничтожили около 115 тысяч гектаров леса и привели к сбоям в транспортном сообщении по стране. Ранее, во вторник, издание Español информировало, что в результате пожаров были эвакуированы тысячи человек в нескольких регионах Испании.

