МЧС уточнило, что в результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек

В сообщении МЧС отмечается, что аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники ведомства занимаются разбором завалов после происшествия в посёлке Лесной. По уточнённым данным, в результате инцидента пострадали 149 человек, 14 из которых погибли.

Ранее сегодня число пострадавших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 135 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

