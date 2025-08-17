МЧС уточнило, что в результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек

Количество погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области увеличилось до 14. Об этом сообщает МЧС.

Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек

В сообщении МЧС отмечается, что аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники ведомства занимаются разбором завалов после происшествия в посёлке Лесной. По уточнённым данным, в результате инцидента пострадали 149 человек, 14 из которых погибли.

Ранее сегодня число пострадавших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 135 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеРязанская ОбластьРоссия

