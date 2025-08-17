МЧС уточнило, что в результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек
17 августа 202520:44
Количество погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области увеличилось до 14. Об этом сообщает МЧС.
В сообщении МЧС отмечается, что аварийно-спасательные работы в Рязанской области продолжаются. Сотрудники ведомства занимаются разбором завалов после происшествия в посёлке Лесной. По уточнённым данным, в результате инцидента пострадали 149 человек, 14 из которых погибли.
Ранее сегодня число пострадавших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 135 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десятки человек задержаны в Испании за разжигание природных пожаров
- МЧС уточнило, что в результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек
- Забег «Садовое кольцо» по центру Москвы вошел в книгу рекордов России
- СМИ: Охранник Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на рэпера Akon'а
- Умер британский актёр Теренс Стэмп
- СМИ: Трамп сперва встретится с Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС
- Рубио: США опасаются роста цен на энергоносители из-за санкций против Китая
- Рубио: США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль РФ
- СМИ: Охранник потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи
- Группа «Вирус!» объявила о возвращении танцевальной музыки в РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru