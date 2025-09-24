«Застряли в Хогвартсе!»: Милонов указал на безумие фанатов «Гарри Поттера»

Излишнее увлечение книгами о волшебниках привело к формированию психических расстройств, особенно у оппозиционеров, заявил НСН Виталий Милонов.

«Гарри Поттер» превратил определенных людей в психически ненормальных, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН.

Писатель Татьяна Устинова обратила внимание на то, что серия книг «Гарри Поттер» развращает детей, так как убеждает их, что в жизни всего можно достичь при помощи волшебной палочки. Такое мнение она выразила в беседе с ТАСС. Милонов назвал излишнее увлечение произведениями о мальчике-волшебнике безумием.

«Что касается популярности “Гарри Поттера”, то он вовремя появился, потому что никто другой не писал в этом жанре. Другое дело, что многие люди застряли в этом мире “Гарри Поттера”. Они не могут мыслить дальше. Это уже какой-то диагноз, когда люди все меряют категориями из этих книг. Особенно распространено такое у оппозиционеров. У них все про Хогвартс, Слизерин и Волан-де-морта. Это уже психическое заболевание», — подчеркнул он.

Устинова также поделилась, что современные дети не получают литературу, которая была бы им интересна и рассказывала о жизни. Милонов объяснил это тем, что молодежь отвлекается на другие вещи, но здесь есть и вина педагогов.

«Я думаю что детская литература должна быть интересной. Дети учатся через символы, фантазии и сказки. Вся человеческая история использует формат неких притч, да и сам Иисус Христос ими объяснялся. Через такие образы и происходит передача информации. Детей надо потихонечку вовлекать в мир русской литературы, но главное — не из-под палки, неформально. Здесь многое зависит от педагогов, от их искусства, потому что заставить современных детей читать крайне сложно. Они развращены короткими видео, тик-токами. Это как те люди, которые не могут есть нормальную еду, потому что привыкли к фастфуду. Так и с литературой», — указал он.

Ранее книжный продюсер издательства «Бель Летр» Полина Маннанова объяснила НСН, почему молодым россиянкам нравится Гермиона Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг.

