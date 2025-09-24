«Гарри Поттер» превратил определенных людей в психически ненормальных, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН.

Писатель Татьяна Устинова обратила внимание на то, что серия книг «Гарри Поттер» развращает детей, так как убеждает их, что в жизни всего можно достичь при помощи волшебной палочки. Такое мнение она выразила в беседе с ТАСС. Милонов назвал излишнее увлечение произведениями о мальчике-волшебнике безумием.