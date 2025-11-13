Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закрытие Русского дома
Парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения, регулирующего деятельность Российского дома в Кишиневе. По данным Sputnik Молдова, инициативу поддержали 60 из 101 депутата.
Агентство также сообщило, что главе русской общины страны Людмиле Лащеновой не позволили выступить в защиту учреждения.
Она провела около девяти часов в здании парламента, ожидая возможности обратиться к депутатам.
Ранее правительство Молдавии одобрило закрытие Российского дома, заявив, что он используется как «инструмент гибридного влияния Кремля». В представительстве учреждения опровергли обвинения и назвали слова депутата Раду Мариана о «шпионской деятельности» клеветой, передает «Радиоточка НСН».
