Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закрытие Русского дома

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения, регулирующего деятельность Российского дома в Кишиневе. По данным Sputnik Молдова, инициативу поддержали 60 из 101 депутата.

Агентство также сообщило, что главе русской общины страны Людмиле Лащеновой не позволили выступить в защиту учреждения.

Песков: Решение Молдавии закрыть «Русский дом» в Кишиневе вызывает сожаление

Она провела около девяти часов в здании парламента, ожидая возможности обратиться к депутатам.

Ранее правительство Молдавии одобрило закрытие Российского дома, заявив, что он используется как «инструмент гибридного влияния Кремля». В представительстве учреждения опровергли обвинения и назвали слова депутата Раду Мариана о «шпионской деятельности» клеветой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:Русский ЯзыкМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры