В Узбекистане будут награждать за доносы на наркопротребителей

Согласно постановлению правительства, отличительным знаком «Преданный делу борьбы с наркотиками» будут поощряться лица, внесшие значительный вклад в профилактику наркомании и повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кандидаты будут оцениваться по специальной балльной системе.

Ежегодно накануне Международного дня борьбы с наркоманией, 26 июня, премьер-министр будет вручать этот нагрудный знак в торжественной обстановке. Для получения награды необходимо внести вклад в профилактику наркомании и наркотизма в стране, помочь внедрить современные технологии и повысить эффективность борьбы с наркопреступностью.

В России официальный подсчет случаев наркомании в современных условиях не имеет практического смысла, поскольку почти каждый молодой человек может столкнуться с этой проблемой. Об этом в комментарии НСН заявил представитель DrugFree программ реабилитации в ООН Никита Лушников.

