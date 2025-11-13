СМИ: «Би-би-си» дважды исказила речь Трампа

Британская газета Telegraph сообщила, что «Би-би-си» как минимум дважды, в 2022 и 2024 годах, смонтировала высказывания Дональда Трампа таким образом, что в эфире они выглядели как призыв к насильственным действиям.

По данным издания, корпорация выпускала в эфир кадры, которые связывали фразы американского президента, произнесенные в разное время, в единый фрагмент, создавая впечатление подстрекательства к беспорядкам.