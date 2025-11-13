СМИ: «Би-би-си» дважды исказила речь Трампа
Британская газета Telegraph сообщила, что «Би-би-си» как минимум дважды, в 2022 и 2024 годах, смонтировала высказывания Дональда Трампа таким образом, что в эфире они выглядели как призыв к насильственным действиям.
По данным издания, корпорация выпускала в эфир кадры, которые связывали фразы американского президента, произнесенные в разное время, в единый фрагмент, создавая впечатление подстрекательства к беспорядкам.
Как утверждают источники Telegraph, в выпуске программы Newsnight от 9 июня 2022 года редакторы объединили два несвязанных фрагмента выступления Трампа. В результате зрителям могло показаться, что он одновременно призывал сторонников идти к зданию Капитолия и «сражаться изо всех сил». Выпуск был посвящен слушаниям в Сенате о событиях 6 января 2021 года. По данным газеты, руководство «Би-би-си» тогда отклонило опасения, которые высказывались Белым домом относительно такой подачи.
Скандал вокруг корпоративной политики монтажа усилился осенью 2024 года, когда выяснилось, что в документальной программе Panorama речь Трампа за январь 2021 года также была представлена с искажениями. После волны критики гендиректор корпорации Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке. Сам Трамп обвинил «Би-би-си» в коррупции и «нечестности» и заявил о намерении подать в суд за систематическое искажение его выступлений, передает «Радиоточка НСН».
