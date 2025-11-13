ЦБ обновит критерии подозрительных переводов с 2026 года

Банк России утвердил обновленный перечень признаков мошеннических переводов, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Согласно документу, под признаками будут пониматься операции, совершенные без согласия клиента либо с использованием согласия, полученного путем обмана или злоупотребления доверием. Обновленные критерии распространятся и на операции с цифровым рублем, отмечает RT.

Кроме того, в перечень включат дополнительный индикатор риска — изменение номера телефона, используемого для входа в онлайн-банк.

В ЦБ подчеркивают, что новые правила должны усилить защиту клиентов от мошеннических схем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
