ГЭС-2 возобновил работу после эвакуации и проверки

Дом культуры «ГЭС-2» в Москве вновь открыт для посетителей после завершения эвакуации и технического осмотра. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

В пресс-службе добавили, что посетителям направлена подробная инструкция по возврату и обмену билетов.