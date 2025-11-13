ГЭС-2 возобновил работу после эвакуации и проверки
13 ноября 202523:37
Дом культуры «ГЭС-2» в Москве вновь открыт для посетителей после завершения эвакуации и технического осмотра. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.
В пресс-службе добавили, что посетителям направлена подробная инструкция по возврату и обмену билетов.
Ранее в четверг в здании была проведена эвакуация.
По данным площадки, проверка завершилась без последствий, и учреждение вернулось к обычному графику — с 11:00 до 22:00, передает «Радиоточка НСН».
